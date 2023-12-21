Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ‘rüşvet’ operasyonunda beş şüpheli tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan beşi tutuklandı.

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AA’nın haberine göre belediyede ‘rüşvet alındığı’ ve ‘ihaleye fesat karıştırıldığı’ iddiasıyla 18 Aralık’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından Mürüvet S. ile iki belediye çalışanı, üç reklam firması yöneticisi ve dört firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.