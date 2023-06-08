Adalet isteyen Emine Şenyaşar’a para cezası

Şanlıurfa Adliyesi önünde ‘adalet nöbeti’ tutan Emine Şenyaşar, AKP’li İbrahim Halil Yıldız’a ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla para cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018’de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’la birlikte 9 Mart 2021’de adliye önünde adalet nöbeti eylemi başlatmıştı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Emine Şenyaşar hakkında eylemin 518’inci gününde sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.
Şenyaşar ailesinin avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarında yer alan fikir, düşünce ve ifade özgürlüğüne dair kararlara dikkat çekti.
Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, Şenyaşar’a ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla 8 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.