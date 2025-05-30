Adalet Bakanlığı'na memur alımında 35 yaş sınırı kalktı

Adalet Bakanlığı’na memur alımında 35 yaş sınırı kaldırıldı, ilgili kanun düzenlendi.

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Düzenlemeyi içeren ‘Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Bakanlığa memur alımında 35 yaş sınırının kalktığını duyuran Tunç, ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartının esas alınacağını belirtti.

Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını duyurup şunları söyledi:

* Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

* Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak.