Adalet Bakanlığı 18 bin personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Bozdağ, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara’daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelerle iftarda buluştu.

AA’nın haberine göre burada konuşan Bakan Bozdağ, “Hiçbir delilin karartılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır” dedi.

Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

“Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.”