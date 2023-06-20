Adalet bakanı: Kira düzenlemesi 1 Temmuz’a yetişir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25’le sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz’da dolacak düzenlemeye ilişkin çalıştıklarını bildirdi.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da katlarca artmıştı. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı.

Ancak kiralardaki artış devam ediyor.

AKP MKYK toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM’nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz’da dolacağının hatırlatılması üzerine, “Çalışıyoruz, yetişir” yanıtını verdi.