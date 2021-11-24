Adalet Bakanı Gül: Finans mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını duyurdu. Gül, önümüzdeki yıl Sabiha Gökçen havalimanında adliye kurulacağını da bildirdi.

#CANLI | TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığımızın 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. https://t.co/qR1dyYSK3h — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) November 24, 2021

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinin bakacağını bildirdi.

Gül, “İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız” dedi.

Bakan Gül ayrıca, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

İnsan Hakları Eylem Planı’na da değinen Gül, şunları kaydetti: “İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138’ini yani yüzde 35’ini hayata geçirmiş durumdayız”.