Adalet bakanı: Dünyanın en şeffaf yargı sistemi Türkiye'de, abartı falan değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye’de var” dedi.

Bakan, “Bakın bu bir abartı falan değil” diye ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

Tunç, Samsun’da bir adli tıp binasının açılışında konuştu.

Bakan özetle şunları söyledi:

‘Hedefimiz yeni bir anayasa’

* Anayasa’da o vesayetçi ruhu ne kadar azaltmaya çalışmışsak da neticede darbeciler tarafından yazdırılmış bir anayasa. 1982’den bu yana madde sayısı kadar neredeyse değişikliğe uğrayan bir anayasa. O nedenle bizim hedefimiz inşallah önümüzdeki süreçte yeni bir anayasa.

‘Türkiye’nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var’

* Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye’de var. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Bakın bu bir abartı falan değil. Birileri televizyonlara çıkıp açık oturumlarda ahkam kesebilir. Türkiye’nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var.

* O söyleyenler, özellikle o geçmiş dönemden de hatırladığımız, o ‘yazar çizer’ dediğimiz kişiler, ‘duayen’ olarak, tırnak içinde, tanınan o kişiler, bugün “Türkiye’de yargı bağımsız değil, tarafsız değil” diyen o kişiler, 28 Şubat’ta o darbeci, vesayetçi anlayışın önüne adeta cübbelerini seren yargı mensuplarına bağımsız ve tarafsız diyebiliyordu.