Adalet Bakanı Bozdağ: Hasta hükümlülerle ilgili insani düzenlemelere bakıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta hükümlülerin tahliyesine ilişkin ”Mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz” dedi.

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28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir’in demans hastalığı nedeniyle tahliye edilmesinden sonra demans hastası HDP’li Aysel Tuğluk’un da tahliyesi beklendi ancak Tuğluk’un tahliye başvurusu reddedildi. Avukatlar ve muhalefet “Kişiye göre hukuk işletiliyor” diyerek karara tepki gösterdi.

Tepkiler yükselince Kobani davasından yargılanan Tuğluk’a tahliye kararı verildi ama Tuğluk’un tutukluluk hali başka bir davadan dolayı devam ediyor.

Tuğluk’a benzer çok sayıda hasta hükümlü var. Tepkiler yükselince Adalet Bakanı Bozdağ’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Bozdağ, bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını şöyle anlattı: “Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor. Şimdi pek çok kamuoyuna yansıyan konu var. Falan isim için ayrım var. Bir ayrım yok. Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor. Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız.”