Acun Ilıcalı, IP TV’leri hedef aldı: Kaygı içindeyim

Medya patronu ve futbol kulübü sahibi Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Exxen platformunda abonelik ücretlerinin yasa dışı internet TV hizmeti (IP TV) yüzünden yüksek olduğunu belirtti. Korsan yayıncılığın bitmesi halinde ücretlerin dörtte bire düşeceğini söyledi.

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Ilıcalı, İngiltere’de sahibi olduğu Hull City futbol kulübünün bir etkinliği kapsamında, Galatasaray ve Hatayspor’la oynayacağı hazırlık maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen’de Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan Ilıcalı, Türk futbolunun gelişmesi için korsan yayıncılığın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

IP TV’nin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Ilıcalı, platformunun abonelik ücretinin yüksek olmasının nedenini de buna bağladı.

“Korsan yayıncılık biterse abonelik ücretleri yarın dörtte bir düşer” diyen Ilıcalı’nın açıklamaları şöyle:

*Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak tek bir çözüm var, korsan yayının bitmesi gerek. IP TV işinin önüne geçilmeli. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili kaygı içindeyim. İngiltere’de 200 milyon pound Premier Lig takımlarının aldığı para, Championship takımları bizim şampiyondan çok kazanıyor. Dört büyüklerin gişe ve sponsor gelirleri var. Bu sayede ekonomiyi hala koruyabiliyorlar.

*Anadolu’da bu olmayınca naklen yayın parasıyla yaşıyorlar, naklen yayın geliri korkunç şekilde düşmüş durumda. Naklen yayından alınan gelirler dolar bazında 10’da bire düştü. Tek çözüm ülkece korsan yayını bitirmemiz gerek. İngiltere’nin yüzde bir buçuğu Türkiye’nin naklen yayın geliri. Seyirci kendi bindiği dalı kesiyor. Bu hırsızlıktır, hırsızlık engellenmeli.

‘Şampiyonlar Ligi’nden zarar ediyorum’

*Korsan yayını yarın bitir, abonelik ücretleri yarın dörtte bire düşer. Exxen olarak 25-30 milyon dolara Şampiyonlar Ligi aldık. Bitsin korsan yayını, abone sayısı fazla olunca ücretleri düşer. Şampiyonlar Ligi’ni yayınladığımız için zarar ediyoruz, umurumda değil, paraya konsantre değilim. Abone sayısı artarsa ücretler düşer. Bunun başka yolu yok.