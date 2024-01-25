Açlık sınırı asgari ücreti ilk ayda geçti

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi.

Böylece açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geçti. Yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara’da dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 lira oldu. Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 lira oldu.

Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaysa 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırıysa önceki aya göre 1658 lira arttı. Son bir yıllık dönemdeyse sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırıysa 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar Ocak’ta bir önceki aya göre 122 lira, yıllık olarak ise 2 bin 278 lira artarak 4 bin 659 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göreyse 134 liralık artışla 368 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 59 lira azalarak 3 bin 666 liraya gerileyen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yıldaysa 994 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocakta 519 lira, geçen yılın aynı ayına göreyse 1388 lira artarak 2 bin 108 lira oldu. Sebze harcamasıysa önceki aya göre 208 lira, geçen yılın aynı ayına göreyse 1222 lira artarak 2 bin 489 liraya kadar yükseldi.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama ocakta 114 lira artarak 1523 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 42 lira artarak 715 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcamaysa 27 lira artarak 485 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama ocakta önceki aya göre 2 lira artarak bin 74 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 29 lira azalarak 444 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de 1600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ocak ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 93 lira, yetişkin kadın için 3 bin 998 lira, çocuk için 2 bin 903 lira ve genç için de 5 bin 449 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocakta 31 bin 53 liraya yükseldi.

Ocakta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 1581 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 901 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 4 bin 95 lira, sağlık harcamaları 1316 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 425 liraya indi. Haberleşme harcamaları 1096 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 1011 liraya, eğitim harcamaları 687 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 181 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1762 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ocakta 1658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artışsa 21 bin 501 lira oldu.i.