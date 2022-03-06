Acil serviste güvenlik görevlilerini döven iki kişi tutuklandı

İzmir’de hastanenin acil servisinde güvenlik görevlilerini dövdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde yaşanan arbedenin ardından gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A.N. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.C.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınayarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.
Karşıyaka ilçesindeki Ordu Caddesi’nde 4 Mart’ta trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine götürülmüştü. K.N, yeniden canlandırma odasında tedaviye alındığı sırada odaya girmek isteyen üç yakınına güvenlik görevlileri engel olmuştu.
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmış, dokuz görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Hastane yönetiminin ‘beyaz kod’ vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, K.N’nin üç yakınını gözaltına almıştı.
K.N. ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine nakledilmişti.