ABD’ye göre Rusya zorda: Kuzey Kore’den mühimmat istediler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat istediğini belirterek, bunun Rusya için Ukrayna’da ‘işlerin pek de yolunda gitmediğine işaret olduğunu’ söyledi.

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Günlük basın toplantısında konuşan Ryder, ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı’nın 7 Eylül sabahı California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzeyi test edeceğini söyledi.

AA’nın haberine göre Ryder, bir soru üzerine Rusya’nın Ukrayna’da kullanmak üzere Kuzey Kore’den mühimmat istediğini söyledi.

Sözcü şunları söyledi: “Rusya’nın mühimmat talep etmek üzere Kuzey Kore’ye yaklaştığına dair emareler var. Başka detay veremem ama Rusya’nın lojistik ve idame bakımından Ukrayna’da içinde bulunduğu durumu gösterecek nitelikte bir şey bu.”