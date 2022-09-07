ABD’ye göre Rusya Ukrayna’da toplama kampları kurdu: ‘Raporu BM’ye sunacağız’

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya’nın binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve istismar ettiği toplama kampları kurduğunu öne sürdü.

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Jean-Pierre, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün Rusya’nın ‘asimilasyon’ kampanyalarına ilişkin bir oturum düzenlendiğini söyledi.

AA’nın haberine göre Rusya’nın Ukraynalıları hapse atma ve göçe zorlama gibi eylemleri olduğunu belirten Jean-Pierre, şunları söyledi: “Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ve Rusya’nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var.”

‘İlhakın parçası’

Jean-Pierre, bu kampların daha önce ABD medyasındaki haberlere de yansıdığına işaret ederek şöyle devam etti: “Bugün BM Daimi Temsilcimiz Linda Thomas-Greenfield, Rusya hükümetinden isimlerin bu asimilasyon operasyonlarını yürüttüğü ve gözlemlediğine ilişkin raporu BMGK’ye sunacak. Rusya hükümet yetkilileri, hedef alınacak Ukraynalıların ismini çıkarıyor.”

Kremlin’in bu eylemlerinin Ukrayna’yı ilhak etme adımlarının bir parçası olduğunu öne süren Jean-Pierre, “Thomas-Greenfield, BM’ye bağlı ve bağımsız gözlemcilerin, insan hakları örgütlerinin bu kamplara girişine izin verilmesi çağrısında bulunacak” dedi.