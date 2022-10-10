Abdurrahman Yıldırım: Yatırımcıların endişesi bir yüzde 20’lik düşüş daha

Pek çok yatırımcı son dönemlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle piyasaları ve borsaları terk edip nakde döndü.

Ancak sağlam ve kalıcı getiri için yeniden piyasaya-borsaya dönmek zorunda olduklarını da biliyorlar.

Mevcut durumda zamanlama yapmak son derece zor. Bu nedenle Wall Street başta olmak üzere yatırım dünyasındaki pek çok oyuncunun kendine sorduğu soru şu: Trene şimdi mi yoksa daha sonra mı atlamak doğru?

Yatırımcılar gelecek hafta ABD’de açıklanacak önemli rakamların ardından şirket bilançolarına da bakarak bir karar vermeye çalışacak.

Eğer beklenen bu rakamlar kötü gelecek olursa yatırımcılar bir %20’lik düşüşün daha yaşanmasından endişe ediyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı