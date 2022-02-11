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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Seçim sonrasında kemer sıkma önlemleri bizi bekler 

Seçim tarihi yaklaşıyor. Büyüme hızının aşağı gelmesi ve % 11 civarındaki büyümenin 7’lere gerilemesi beklenebilir. Ama yılın toplamında uluslararası kuruluşların tahminlerinde yer alan yüzde 3-4’lük rakamlara inileceğine ihtimal vermiyorum.

Çünkü büyüme istihdam, istihdam seçmen demek. Enflasyonla mücadele ise kemer sıkmayı gerektiriyor. Birinde seçmenin gönlü iş ve aş verilerek, maaş ve ücretle alınıyor. Diğerinde kemer sıkma ve daha az tüketim ile ekonomik yavaşlama var.


Bu nedenlerle seçime kadar azami yüksek büyümenin sağlanması için bütün yolların deneneceğini düşünüyorum. Enflasyonla mücadele ise sonranın işi veya şimdilik geri planda.

Seçim sonrasında ise kemer sıkma önlemleri bizi bekler. İktidar değişse de, değişmese de bu gerçeklik fark etmez.

Bu nedenle ekonominin seyrinde seçimin ne zaman yapılacağı belirleyici olacak. Seçimin bu yıl yapılması halinde iki farklı konjonktürle karşılaşacağız. Seçime kadar gaz, seçimden sonra fren.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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