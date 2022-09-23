Abdurrahman Yıldırım: Merkez Bankası da kredi verilmesini pek istemiyor

Merkez Bankası’nın karar mekanizması politika faizi ile kredi faizi makasının son dönemde iyice açılmasından rahatsız ve durumu yakından takip ederek önlem alacağını duyurmuş.

Önlemler dün akşam itibariyle geldi. Kredi faizlerine getirilen tavanın bankalar tarafından ücret ve komisyonlar yoluyla aşılması da sınırlandı.

Doğal olarak bankalar zararına veya kâr edemedikleri bir krediyi vermek istemiyor. Kararın ardından ya yeni yol ve yöntemler bulacak ya da kredileri daha da yavaşlatacaklar.

Zaten Merkez Bankası da kredi verilmesini pek istemiyor. Kredilerin büyümesini isteyen bir kurum ağustos ayında aldığı kararla yılın geride kalan 5 ayı için toplamda yüzde 10 artış sınırı koyar mı hiç?

Faize üst sınır konulmuş. Geçerse açılan kredi tutarının yüzde 20’si ile yüzde 80’i oranında ve enflasyonun 7’de biri düzeyine inmiş faiziyle Hazine tahvili almak zorunda kalacak.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı