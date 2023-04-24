Abdurrahman Yıldırım: Merkez Bankası altın satarak hazırlık yapıyor

Dövizde serbestçe hareket edilemeyince seçim öncesi hem şirketler hem bireylerin altına yönelmesi hızlandı. Yılın ilk üç ayında altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 336 artarak 11.5 milyar dolara yükseldi.

Buna karşılık rezervlerden hareketle Merkez Bankası’nın mart ayı başından itibaren altın sattığını Uğur Gürses yazdı. Bunun miktarını nisan ayı ortasına kadar 43 ton ve 2.8 milyar dolar olarak verdi.

1.5 ayda 2.8 milyar doları bulan bu satış yerli piyasaya yapılmadı, yurt dışı piyasada gerçekleşti. Merkez Bankası’nın altın satmasındaki amacını Gürses bankanın likit varlıklarını artırmak istemesine yorumladı.

Ne de olsa seçim çok yakın, kura müdahale etmek için döviz likiditesi gerekiyor. Fiyatı dünyada belirlenen altına ise müdahale etmeye gerek yok.

Merkez Bankası da müdahale gerektiren döviz tarafına rezerv yetiştirmek için altınlarını satarak hazırlık yapıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı