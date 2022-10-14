Abdurrahman Yıldırım: Fed’in faiz silahı kısa zamanda etkili olamıyor

Fed tutanaklarında “enflasyonu düşürmede daha az aksiyon almanın maliyeti, daha fazla aksiyon almanın maliyetinden daha çok olduğu” bilgisi yer alıyor.

FED açısından bakıldığında bunun çok geç fark edilmiş bir gerçek olduğunu belirtmek gerekir.

Gelişmeleri süzgecimizden geçirdiğimizde geriye kalanların başında ise enflasyonla mücadelede çok geç kalındığı gerçeği var.

Bu nedenle Fed’in faiz silahı beklendiği gibi ve kısa zamanda etkili olamıyor. Halbuki bu silah dom dom kurşunu gibiydi ama şimdi silah kuru sıkı ve güçsüz çıktı.

Bundan sonra etki gücünü artırmak amacıyla her toplantıda yüksek faiz artışı gündeme gelebilir. Ya da bir toplantıda 100 baz puan artış yoluna gidilebilir.

Bu da finansal piyasalar açısından para musluğunun daha sıkı kapatılması, sıradan insanlar için büyümemin yavaşlaması, artan işsizlik ve gerileyen reel ücretler anlamına geliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ağustos sonunda Jackson Hole’de yaptığı tarihi konuşmada “uzun bir süre acı çekmek” dediği bu olsa gerek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı