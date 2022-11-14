Abdurrahman Yıldırım: Faizler geçen yılların düzeyinde bir daha olamayacak

Piyasaların varacağı son durağın bir önceki kadar uzak olamayacağı, hatta olmaması gerektiği yönündeki önemli bir neden küreselleşmenin artık bitmesidir. Savaşın başlangıcı 24 Şubat tarihi bu açıdan tam bir milattır.

24 Şubat sonrası dünya en azından ikiye bölündü. Paranın dolaşımı da, dünya ticareti de, şirketlerin etkinlik alanı da artık küresel boyutta değil, çok daha sınırlı kalacak. Şirketlerin karları ve büyümesi buna göre olacak.

Fed ve diğer merkez bankaları enflasyona paralel elbette parasal sıkılaştırmada yavaşlayabilir. Faiz artırımları hızını kesebilir ve bir süre sonra durabilir.

Ama gerçek şu ki enflasyon olduğu sürece faizler ve küresel likidite geçtiğimiz yılların düzeyinde bir daha olamayacak. Faizlerin ve küresel likiditenin normale dönüşü, varlık fiyatlarında yeni rekor düzeylerin kısa zamanda kırılamasının önündeki en büyük engellerden biri.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı