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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Dünyanın ekonomi kazanı artık ikiye bölündü

Dünyanın ekonomi kazanı artık ikiye bölündü. Taraflar artık kendi kazanında aşını kaynatacak. Bunun nasıl olacağı henüz belli değil ama iş oraya doğru gidiyor. Şimdilik bölünme gerçekleşti.

Bölünmüşlüğün kuralları, haritası ve yapısı da ortaya çıkacak. Mesela Rusya Çin ile birlikte hareket edebilir. Ama Hindistan ne olacak? Çin ile düşmanlığı, Rusya ile tarihi bağları var. Amerika’nın vazgeçebileceği bir ülke değil ama Çin-Rusya ekseninde kalabilir.


Türkiye ekonomi açısından tarafsız ama askeri olarak NATO’da Batı ile birlikte. Boğazları savaş gemilerine kapatması bir büyük adım. Kime nasıl yaradığı ayrı bir konu ama ülkenin önemini yeniden gösterdi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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