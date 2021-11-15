Abdurrahman Yıldırım: Doğrusu 1 TL’nin 10 sente düştüğü

Ve sonunda dolar 10 lirayı da gördü. Yükseliş eğilimindeki döviz kurunun 10 lira barajı zorlanmadan geçmesinin önemi psikolojik. Artık Türkiye’de doların değeri çift haneli lira rakamlarıyla ifade edilecek.

Gerçi 17 yıl önce TL’den sıfır atmadan önce doların değeri değil çift haneli, altı haneli ve milyon lira düzeyindeydi. 2004 yılı sonunda 1.344.700 lira (1 milyon 344 bin 700 lira) olan doların değeri bir gün sonra 2005 yılı başında 1.3447 lira olarak değiştirildi. İşte son olarak çıkılan 10 lira düzeyi 2005 yılı başında 1.34 liraydı.

Eğer TL’nin değerini kastediyorsak 1 dolar 10 lira demek kulağı tersten göstermek gibi. Doğrusu 1 TL’nin 10 sente düştüğüdür.

Peki 1 TL’nin 1 dolar olduğu tarih ne zamandır denilirse, devalüasyonun yaşandığı 27 Mart 2001 günüdür ve 1 dolar en son o gün 1.0040 TL değerindedir.O tarihten bu yana TL bir daha 1 dolar değerini göremedi. Bugün ise 100 sentten 10 sente inerek yüzde 90 değer kaybetti. 20 yılı aşkın zamandaki değer kaybı budur.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı