Abdurrahman Yıldırım: Boş tencere, iktidarı niye götüremedi?

Seçimlerde netleşen tablodan gördük ki, seçmen iyice kutuplaştırılmış ve “güvenlik kaygısına” düşmüş ve çoğunluğun tercihi güvenlikten yana olmuş.

Kalabalıklaşmasına karşılık muhalefetin oylarının artmamasını, milliyetçi partilerin oylarının yükselişini ve Erdoğan’ın yüzde 50 sınırına dayanmasını buna yoruyoruz.

Şüphesiz seçim sonuçlarında tencere sorununu muhalefetin anlatım şekli, anlatımın aktarım mekanizmaları ve kısıtlı medya gücü de önemli rol oynadı. Muhalefetin bu konularda dezavantajlı olduğunu belirtelim.

Sonuçta kutuplaştırılmış seçmendeki “vatan güvenliği” kaygısı üstün geldi ve soğanı, eti kısaca boş tencere sorununu yendi.

Bu aşamada seçimle ilgili büyük belirsizlik geride kaldı. Kimin kazandığı büyük oranda belli gibi.

Belirsizliklerin daha azalmasında ise iş, 28 Mayıs sonrasında başlayacak 5 yıllık icraat döneminde ekonomide yeni bir sayfa açılmasına kalıyor. Seçim sonrası dönem böyle bir fırsat sunuyor.

Mevcut bakanlar milletvekili seçildiğinden muhtemelen yeni kabinede olmayacaklar. Yeni bakanlar olacak.

Ekonomiyle ilgili atanacak yeni bakan izlenmek istenen politika konusunda bir fikir verecektir.

Rasyonel ekonomi politikalarından yana icraatlarıyla tanınan 2018 yılı öncesinin eski bakanı Mehmet Şimşek’in öne çıkarılması buna bir işarettir. Olur veya olmaz göreceğiz.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı