Abdurrahman Yıldırım: Avrupa’nın zor durumuna karşılık ABD daha iyi ve net

Avrupa’nın bu zor durumuna karşılık ABD’nin ki daha iyi ve daha net. Kendi göbeğini kendisi kesebilir durumda.

Çünkü Fed ekonomik büyüme mi yoksa enflasyonu düşürme mi arasında tercihini yaptı. Enflasyonu düşürme uğruna gerekirse büyümeyi feda edebileceğini beyan etti.

Son haftalarda verilerle ortaya çıkan da Fed’in hızlı faiz artırımları ki, 1980 sonrası dönemin en fazla artışı yapıldı, ekonomiyi soğutmaya başladığıdır.

Hızlı yükselen faizler tüketim iştahını kesti, tüketici artık ayağını yorganına göre uzatmaya başladı. Bu da ekonomiyi durgunluğa ve daralmaya doğru sürüklüyor. Bundan sonrası için yumuşak iniş senaryolarına daha düşük ihtimal tanınıyor.

Fed’i faiz artırımları konusunda kararlı duruma getiren tecrübe de 1980’li yıllarda yaşandı. Enflasyonun üç çeyrek gerilediği görülünce faizler düşürüldü ama arkasından enflasyon yeniden sıçradı. Bu kez de Fed faizleri rekor seviyeye çıkartmak zorunda kaldı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı