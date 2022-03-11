Abdurrahman Yıldırım: Altın hiç olmadığı kadar ‘boğa’ havasında

Altın fiyatları savaştaki iki ülkenin dışişleri bakanları toplantısıyla ciddi oynaklık yaşadı. 2.000 doları geçen altın fiyatları yeniden bu sınırın altına indi.

Ancak altın fiyatları hiç olmadığı kadar ‘boğa’ havasında ve uzun bir süre daha bu havada kalması bekleniyor. Neden?

Hem siyasi hem de ekonomik alanda gelen hemen her kötü haber altını körüklüyor.

Ukrayna-Rusya savaşı kısa sürecekmiş gibi görünmüyor. Ayrıca savaş yarın bitse bile neden olduğu enflasyonist ortam altını beslemeye uzun süre devam edecek.

Altın fiyatlarının seyrinde merkez bankalarının bol para politikalarından ne ölçüde çıkacağı ve artıracakları faiz oranlarının reel faizleri ne ölçüde artıracağı önemli.

Buradaki zorluk ise merkez bankalarının geç kalmış ve enflasyonun yol almış olması. Şimdi üzerine savaşın getirdiği maliyet enflasyonu biniyor.

Bu durumda merkez bankalarının artıracakları faizleri enflasyona yetişemezse reel faizler artmaz, aksine geriler. Bu da altına yarayan bir süreç oluşturur.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı