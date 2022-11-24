Abdurrahman Yıldırım: Acı veren dünya liderliği

2020 yılından beri Türkiye dünya listelerinde yer alan sıralamada fiyat artışlarında hep lider konumunda. Genelde çeyrek dönemler ve yıllık olarak yapılan sıralamalarda Türkiye konut fiyat artışında reel olarak en önde geliyor. Bu durum yüksek enflasyon öncesinde de böyleydi.

Bitişikte 2021 yılına göre IMF Global Konut Fiyat Endeksi’nde Türkiye fiyatı reel yüzde 28 artışla başı çekiyor. En yakın rakipler ise Avustralya, Yeni Zelanda ve Çek Cumhuriyeti ise yüzde 20’nin altında görünüyor.

Yine 2021 için IMF’nin reel kredi büyümesi sıralaması da yapmış. Burada da Türkiye yüzde 14 artışla lider. IMF düşük kredi faizleri ile yüksek konut fiyatları arasında doğrudan bağı böyle gösteriyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın