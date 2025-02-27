Abdüllatif Şener'in oğluna müebbet hapis

Ankara’da anneannesini öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener müebbet hapse çarptırıldı.

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Şener, 31 Temmuz’da tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner’i rehin almış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Şener, 8 Ağustos’ta ‘üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar açıklandı.

‘Annesine tek kurşun sıkmadı, şizofreni hastası’

Tutuklu sanık Bedirhan Şener ve ailesinin katıldığı duruşmada Şener’in Can Kızılyar, Adli Tıp Kurumu’nun detaylı araştırma yapılmadığını savunarak, müvekkilinin geçmiş raporlarıyla, güncel raporların çelişkili olduğunu iddia etti.

Mahkemenin olay yerinde keşif yapması gerektiğini savunan Kızılyar, şöyle devam etti: “Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği, kendinde olmadığı ve herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır.”

Şener’in şizofreni hastası olduğunu öne sürerek beraatini isteyen Kızılyar “Olay esnasında maktulün yanında sanığın annesi vardı. Annesine tek bir kurşun sıkmadı, öldürme niyeti yoktu” dedi.

Abdullatif Şener. (AA)

‘Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biri’

Şener’in son sözüyse şöyle oldu: “Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’de yaşıyordu, evi yıkıldı.

Ankara’da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.”

Mahkeme beyanların ardından kararını açıkladı:

Bedirhan Şener’in annesi Berrin Şener’e yeterli delil bulunmamasından beraat

Bedirhan Şener’e ‘üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Ardından Şener’in cezası duruşmadaki iyi hali nedeniyle müebbet hapse çevrildi.

Şener’e ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.