Abdulkadir Selvi: Türk siyasi hayatı vatandaşa acı reçete yazanlarla dolu

Peki bu durum vatandaşa nasıl yansıyacak? Şimdiye kadar olumlu yansımadı. Çünkü fiyat artışları nedeniyle dar ve sabit gelir sahipleri sıkıntı yaşıyor. Zaten geçinmekte zorlanan kesimler, 2021 yılının mayıs ayından itibaren artan fiyatlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor. Piyasa ise dövizdeki dalgalanma nedeniyle çölde kum fırtınasına yakalanmış kafileler gibi yönünü bulmakta zorlanıyor.

(…)Erdoğan, yoksulun, fakirin, fukaranın, dar gelirlinin refah düzeyini yükselttiği için şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazandı.

Ama yeni bir durumla karşı karşıyayız.

Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

Bu yeni politika halka acı reçete anlamına gelir mi?

Dilerim gelmez.

Çünkü Türk siyasi hayatı vatandaşa acı reçete yazanlara ilişkin örneklerle dolu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı