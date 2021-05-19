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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Olmadı Meral Hanım, size yakışmadı

Akşener’i, Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’le görüşmesi sonrasında yaptığı, “minnoş” benzetmesi nedeniyle eleştirmiştim.

Şık olmadı, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına “minnoş” demek; Akşener’e yakışmadı, demiştim.

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Akşener’in konuşmasını dinlerken, Filistin’e yönelik İsrail zulmünü durdurmak için yıllardır çırpınan Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm.

Filistinli çocukların umudu Erdoğan’ın, Filistinli çocukların katili Netanyahu’ya benzetilmesine tek kelime ile isyan ettim.

Olmadı Meral Hanım. Size yakışmadı.

Ne demek, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu” demek?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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