Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun adaylığının B planı olarak tutulduğu söyleniyor

Kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde sıralamak istiyorum.

1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.

2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.

3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.

4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?

5- Bu sorunun tek ve net bir yanıtı var. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı düşünmüyor.

6- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet vermesini istiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı