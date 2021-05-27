Abdulkadir Selvi: Erdoğan gördü ki asıl hedef kendisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa ettiğinde dahi Süleyman Soylu’ya bu kadar güçlü bir şekilde destek vermemişti. Çünkü Erdoğan gördü ki, hedef sadece Süleyman Soylu değil. Asıl hedef kendisi.

Erdoğan, “Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir” diye konuştu.

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Erdoğan konuşurken Soylu, mahcup ama mutlu bir şekilde başıyla selamladı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı