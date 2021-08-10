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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan gitsin diye felaketlerden medet ummak niye?

Biz böyle bir millet değiliz. Felçli eşini yangının ortasında bırakmayan İbrahim Amca’yız. “Anne ölürüm de seni bırakmam” diyen Hasan’ız, Ayşe Nine’yi kurtaran Düzceli gönüllüleriz, Silifke’deki yangında çeyizi yanan Fatma için seferber olan hayırsever insanlarız.

Biz asil bir milletiz. Ama bu kutuplaşma niye? İktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Erdoğan gitsin diye felaketlerden medet ummak niye? Biz siyaseti neden böyle bir kan davasına dönüştürüyoruz? O nedenle diyorum ki bize her şeyden çok sağduyu lazım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı


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