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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği an geldiği zaman olacaklara bakın derim

Kılıçdaroğlu tam olarak Ekrem İmamoğlu dosyasını kapattığını düşünüyordu ki İmamoğlu, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum gezisine çıktı. “Taban beni istiyor” mesajını verdi.

Asıl cumhurbaşkanı adayının belirleneceği an geldiği zaman olacaklara bakın derim. Muhalefette seçimi kazanma umudu doğduğu için cumhurbaşkanı adayını belirleme işi tahmin edilenden daha sancılı geçecek. Bu işi sonunda ortak aday işi suya düşebilir, ilk tura her parti kendi adayıyla girebilir. Çünkü tepelerde yüksek basınç yaşanıyor.


Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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