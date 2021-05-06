Abdulkadir Selvi: Bu sorunun yanıtını İmamoğlu’na bu fırsatı verenler düşünsün

Ekrem İmamoğlu’nun savunmasında iki nokta dikkati çekiyor. İlk olarak, türbe ziyaretiyle ilgili bölümde, insanın iç dünyasının ve niyetinin sorgulanması konusunda yaptığı bir itiraz var. Hiçbir ceza yasasının konusu yapılamaz. Ayrıca AK Parti Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davasındaki savunmasında, “Niyetler sorgulanamaz” diye esaslı bir eleştiri getirmişti.

İkinci nokta ise İmamoğlu’nun, “Bu ziyarette benim hangi söz ya da davranışım soruşturmayı gerektirir bulunmuştur? Seçilmiş belediye başkanlarının kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılmasının milli iradenin üstünlüğüne, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu söylemem mi? Ziyaretine gittiğim Kayapınar Belediyesi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bir tablosunu hediye etmiş olmam mı?” sorusu.

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Bu sorunun yanıtını ise İmamoğlu’na bu fırsatı verenler düşünsün.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı