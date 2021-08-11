Abdulkadir Selvi: Bilmediğimiz bir tehdit mi var; bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor?

AK Parti’nin önde gelen isimlerinden Hamza Dağ, Mahir Ünal, Bülent Turan ve Mustafa Şen’in, “Birlik, beraberlik, ülkem, Türkiyem” gibi sosyal medya paylaşımlarına önce bir anlam veremedim.

Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim. Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da “Sağduyu zamanı” diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı