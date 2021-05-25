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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Babacan kendisini yalanlıyor

Anlayacağınız siyasi ahlak diye ortaya çıkan, siyasi etik denilince mangalda kül bırakmayan Ali Babacan, yaptığı siyasi ikiyüzlülük ortaya çıkınca tutuşmuş. İçine düştüğü durumu kurtarmak için çırpınıyor. Ama çırpındıkça batıyor. Kronolojik çarpıtma yapıyor.

Babacan için “Önce Erdoğan’a imza attı, sonra gitti Gül’ün adaylığı için çalıştı” denilmedi. AK Parti milletvekiliyken, AK Parti’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’ı tasfiye projesinin tam göbeğinde yer aldı, denildi. Ama bunu önce Ali Babacan dedi. Ali Babacan o açıklamayı yapmasa kim ne bilecekti? Babacan yalanlıyor ama kendisini yalanlıyor.

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