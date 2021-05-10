Abdulkadir Selvi: AK Parti’nin bu işten ders çıkarması gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih’in türbesinde elini arkasına attığı gerekçesiyle ön inceleme başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben buna soruşturma izni vermem” dedi. Doğru bir tavır ortaya koydu. Süleyman Soylu’nun soruşturma izni vermemesi en çok İmamoğlu’nu üzecek. Çünkü bu iş İmamoğlu’na can suyu oldu. İmamoğlu’na soruşturma işi gecikmeden rafa kaldırılacak. Ama AK Parti’nin bu işten ders çıkarması gerekiyor.

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu’nun kayyum atanan HDP’li belediyeleri ziyareti ve yaptığı konuşma hakkında ise soruşturma izni vermeyi gönlünden geçirdiğini söyledi. Ama o konuda da soruşturma izni vermeyeceğini ima etti. Kayyum atanan HDP’li belediyeleri ziyaretiyle ilgili soruşturmanın hiç açılmaması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu zaten baştan beri HDP seçmenine oynuyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı