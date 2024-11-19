ABD’nin Texas eyaletinde ilkokul müfredatına incil dersi eklenmesi tartışılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Texas eyaletinde ilkokul müfredatına İncil dersi eklenmesi için yeniden çalışmaların başlatılması tepkilere neden oldu.

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ABD’de Evanjelizm mezhebinin mensuplarının yoğun yaşadığı Texas eyaletinde eğitim departmanı, daha önce teklif edilen ve bazı bölümleri tepki toplayan Hristiyanlık öğretisi ‘Bluebonnet’ isimli dini müfredatın uygulanması için çalışma başlattı.

Texas Faculty Association (AFT) isimli kar amacı gütmeyen eğitim sendikasının açıklamasında, ilkokul seviyesi için önerilen dini müfredatın ‘kilise-devlet ayrılığı ilkesini ve öğretmenlerin akademik özgürlüğünü ihlal ettiği’ söylendi.

Sendika yetkilileri, söz konusu materyallerin ‘istenmeyen ve gereksiz miktarda İncil referansı’ içerdiğini vurguladı.

Eyaletteki kamu okullarını güçlendirmek ve dini özgürlüğü korumak için çalışan Texas Özgürlük Ağı (TFN) ise önerilen müfredatta diğer kutsal kitapların bulunmadığını ve amacın ‘Hristiyanlık misyonerliği’ olduğunu belirtti.

Diğer taraftan muhafazakar bir topluluk olan Texas Values’un politika direktörü Jonathan Covey, müfredatın başka inançlara da kısmen yer verdiğini ve ilkokul öğrencilerinin yaş seviyesine uygun olduğunu iddia etti.

Texas’ta geçen yıl, kamu okullarında, sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve Tevrat’ta bahsi geçen On Emir’in devlet okullarındaki sınıflarda sergilenmesinin zorunlu kılınması için baskı yapılmış, Texas Eğitim Ajansı da, mayısta yayınladığı bir basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.

Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.