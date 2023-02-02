ABD’de Neo-Nazi ev okulu: Hedef ‘Harikulade Naziler’ yetiştirmek

ABD evde eğitim özgürlüğünün sorunlarıyla meşgul. Ohio eyaletinde ‘harikulade Naziler’ yetiştirmek için ev ödevleri ve ders planları bulunan ‘Neo-Nazi ev okulu’ grubu olduğu ortaya çıktı.

Ohio’da Saxon takma ismini kullanan Logan ve Katja Lawrence çiftinin, 2500’ü aşkın üyesi bulunan ‘muhalif ev okulu’ isimli Telegram grubunu yönettiği tespit edildi. Beyaz üstünlükçü ideolojiyi açıkça destekleyen grubun hedefi, öğrencilerinden birer ‘mükemmel Nazi’ yaratmak.

Fotoğraflar: Telegram ekran görüntüsü

Huffpost’un haberine göre Lawrence çifti Telegram’da öğrencilerden ödev olarak Hitler ve diğer Nazilerden alıntılar yazmasını istiyor. Okuma listeleri öneriyor ve velilere duyuru yapıyor: ’’Çocuklarınızı Yahudi medyasından uzak tutun!’’

Tarih derslerinde siyah hakları savunucusu Martin Luther King Jr’ı ‘medeniyetimizin ve halkımızın antitezi’ olarak anlatıyor.

‘Muhalif ev okulu’ grubunun üyeleri, sağladıkları ders programları ve materyaller için Lawrence çiftine teşekkür mesajları yolluyor.

Ev ödevi olarak öğrencilerden Hitler ve diğer Nazilerden alıntılar yazmasını istiyor. Fotoğraf: Huffpost

Küçük beyaz kasaba

Lawrence çifti 6000 kişilik bir kasabada yaşıyor. Kasabaya yakın bir bölgede yeni açılan fabrikayı göçmenleri çekerek ırksal çeşitliliği artırmakla suçluyorlar: ’’Üçüncü dünya insanlarını küçük beyaz kasabamıza getiriyorlar.’’

Ayrıca Nazi ideolojisine bağlılıkları gruptaki paylaşımlarında açıkça görülüyor. Grupta Hitler’in doğum günü için pişirdikleri ‘Führer pastası’nın fotoğrafı ve çocuklarının ’Heil’ diye Nazi selamı verirken ses kaydı bulunuyor.

Ohio Eğitim Bakanlığı, medyada çıkan haberlerin ardından ‘muhalif ev okulu’nun yasal gerekliliklere uyumuna ilişkin inceleme başlattı.

Eyalet Eğitim Müfettişi Stephanie Siddens, grubun ortaya çıkmasıyla öfkelendiğini ve üzüldüğünü söyledi: ’’Ohio’da, evde eğitim verenler de dahil nefret dolu ve bölücü eğitime kesinlikle yer yok. ’’

Çocukların neo-Nazi George Lincoln Rockwell’den bir alıntı yazması için grupta paylaşılan ödev



ABD evde eğitimde birinci

Dünyada evde eğitim gören çocuk sayısının en fazla olduğu ülke ABD’de, yıllık 900 saat eğitim ve müfettişleri bilgilendirme gibi şartlarla isteyen çocuğunu evde eğitebiliyor.

Şartlara göre – dini inançlarına ters düşmedikçe – ebeveynlerin matematik, coğrafya, tarih ve güzel sanatlar gibi dersleri vermesi de zorunlu. Şartlar eyaletten eyalete değişebiliyor.

Fakat ebeveynlerin bu şartları hakikaten yerine getirdiğini anlamak için yeterli kontrol mekanizması yok.

Nitekim Lawrence çiftinin, grup paylaşımlarında çocuklara sadece Nazi dünya görüşünü aşılamaya odaklandığı görülüyor.

Sağcı figürler teşvik ediyor

ABD’de popüler sağcı figürler, çocuklarını eğitim sistemindeki ırk ve cinsiyetle ilgili liberal fikirlerden kurtarmanın yolu olarak evde eğitimi teşvik ediyor. Katja Lawrence da, ‘çocuklarımızı evde eğitmezsek okullardaki Eşcinsel Siyonist pisliklere kalacaklar’ diyor.