ABD’nin Kudüs’teki Filistin konsolosluğu yeniden açılıyor

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs’teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
Bir büyük grup, kendisi için yaratılan efsane ve destan sonucunda, en temel haklarına asla saygı duyulmadığına, toplumun diğer grupları tarafından hep ezildiğine, gaddarlığa maruz kaldığına, yani aslında yaşadığı topraklarda dil, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliğinin olmadığına, özetle, birliği güçlü bir ulus bulunmadığı yanılsamasına ikna edilirse ne olur?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl Venezuela’dan Türkiye’ye peynir ithal edilmediğini bildirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez” dedi.
Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.
Düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliği en yüksek üç ülkeden biri.