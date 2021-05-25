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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin Kudüs’teki Filistin konsolosluğu yeniden açılıyor

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs’teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

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‘Gaddarların geri gelmesi endişesiyle onlar da gaddar oldular…’

Bir büyük grup, kendisi için yaratılan efsane ve destan sonucunda, en temel haklarına asla saygı duyulmadığına, toplumun diğer grupları tarafından hep ezildiğine, gaddarlığa maruz kaldığına, yani aslında yaşadığı topraklarda dil, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliğinin olmadığına, özetle, birliği güçlü bir ulus bulunmadığı yanılsamasına ikna edilirse ne olur?

Bloomberg: Erdoğan’a destek dipte

Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.