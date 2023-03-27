ABD’nin ‘demokrasi ittifakı’nda Türkiye yine yer almadı

ABD’nin ‘otoriterleşme’ye karşı oluşturduğu ‘demokrasi ittifakı’nın ikinci zirvesi yine Türkiye’siz düzenlenecek.

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ABD’nin Rusya ve Çin ile rekabetinin sertleştiği bir dönemde dikkatler, Biden yönetimi öncülüğünde ve 121 ülkenin katılımıyla düzenlenecek ikinci ‘demokrasi zirvesi’ne çevrildi.

ABD yönetimi, bu kapsamdaki ilk zirveyi Aralık 2021’de düzenlemiş, hedefini de, ‘otoriter yönetimlere karşı demokrasi ittifakı oluşturmak’ olarak açıklamıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre bu haftaki ikinci zirve, yeni bir formatta düzenlenecek. Zirve yine ABD’nin öncülüğünde ancak aynı zamanda Kosta Rika, Güney Kore, Hollanda ve Zambiya ile ortaklaşa toplanacak.

ABD yönetiminin toplantıyı her kıtadan bir ülkeyle ortaklaşa düzenleme hedefinde, otoriter yönetimlere karşı cepheyi genişletme ve güçlendirme hedefinin yattığı savunuluyor.

Çarşamba günü resmen başlayacak zirve öncesinde, salı günü, özel oturumlar düzenlenecek. Bunlardan biri ‘Ukrayna’da adil ve kalıcı barış’ başlığını taşıyor.

Türkiye ve Macaristan katılmıyor

Biden, tıpkı 2021’deki zirvede olduğu gibi bu haftaki zirveye de, NATO müttefikleri olmalarına rağmen Türkiye ve Macaristan’ın liderlerini davet etmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban, başta ABD olmak üzere Avrupalı ülkeler tarafından, ülkelerinde demokratik gerilemeye yol açmak, yolsuzlukla mücadele etmemek, basın özgürlüğünü kısıtlamak ve liberal demokratik değerlerden uzaklaşmakla eleştiriliyor.

Her iki liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda takındıkları tavırlar da eleştirilen diğer konular arasında.