ABD’li yargıç ‘uygunsuz’ TikTok videolarından yargılanıyor

ABD’nin New Jersey eyaletinde ‘uygunsuz’ TikTok videoları paylaştığı öne sürülen yargıç hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: AA

The New York Times’ın haberine göre 58 yaşındaki New Jersey Yüksek Mahkemesi yargıcı Gary Wilcox, ‘Sal Torella’ takma adıyla açtığı TikTok hesabından Nisan 2021-Mart 2023 tarihlerinde 40 video paylaştı.

Dava dilekçesinde, ‘makamında, mahkemede ve yatakta’ kaydettiği videolarda ‘uygunsuz giyindiği’ belirtilen Wilcox’un ‘şiddet, cinsellik ve kadın düşmanlığına gönderme yapan’ şarkılara da eşlik ettiği öne sürüldü:

“Bu ve benzer videoları TikTok’ta paylaşan davalı (Wilcox), uygunsuz hareketler sergileyerek yargıçlık makamının saygınlığına halel getirmiştir ve hakimlerden beklenen örnek davranışı sergilemekte başarısız olmuştur.”

Disiplin cezasıyla karşı karşıya olan Wilcox’un avukatı Robert Hille, “Günün sonunda kimsenin, bu paylaşımların kötü niyetle yapıldığını düşüneceğini sanmıyorum” dedi.

Davanın ifade özgürlüğü tartışmalarını tetikleyeceği düşünülüyor.