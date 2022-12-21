ABD’li profesör Sachs: Türkiye’de enflasyon 2023’te de yüksek kalacak

Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Türkiye’de enflasyonun 2023 yılı boyunca da yüksek kalacağı öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Böylece baz etkisiyle 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. TÜİK, ekim enflasyonunu yıllık yüzde 85,51 olarak açıklamıştı.

Fiyatlardaki artışın sürmesine karşın iktidar da bu baz etkisine güvenerek enflasyonda düşüş bekliyor.

Nasıl Bir Ekonomi’den Elif Karaca’ya konuşan Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Türkiye’de enflasyonun devam eden savaş, yaklaşan seçim, geleneksel olmayan makroekonomik politika, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve küresel yatırımcılarla yaşanan zor koşullar nedeniyle 2023 yılı boyunca da yüksek kalacağını söyledi.

‘Savaşın etkileri Türkiye için olumsuz’

Sachs, Ukrayna’da barışın sağlanması ve seçim sonrası oluşturulacak politika çerçevesiyle Türkiye’nin en azından 2024 yılında istikrara kavuşmasını umduğunu belirterek özellikle bölgesel işbirliğiyle Türkiye’nin orta vadeli potansiyeli konusunda her zaman iyimser olduğunu söyledi.

ABD’li profesör, “Ukrayna ve Rusya’dan Türkiye’ye kaymasıyla ironik bir biçimde bazı olumlu etkiler yaşasa da, Ukrayna savaşının genel etkileri ve belirsizlik Türkiye için olumsuz. Savaş ne kadar erken biterse, tüm taraflar için o kadar iyi” dedi.

ABD ve Avrupa için 2023’ün zor bir yıl olacağının altını çizen Sachs, AB’nin tam bir resesyona gireceğini, ABD’de ise büyümenin sıfıra yakın olacağını düşündüğünü belirtti.