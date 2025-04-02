ABD'li oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti

‘Batman Forever’ ve Jim Morrison’u canlandırdığı ‘Doors’ filmleriyle tanınan ABD’li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Far out

Oyuncu 1980’li ve 90’lı yıllardaki filmleriyle tanınıyordu.

Efsanevi grubun solisti Jim Morrison’ı canlandırdığı 1991 yapımı ‘The Doors’un yanı sıra Western filmi ‘Tombstone’ ve suç draması ‘Heat’te de rol almıştı.

BBC’nin aktardığına göre Kilmer’ın kızı Mercedes, ABD medyasına babasının dün Los Angeles’ta zatürreden öldüğünü açıkladı. Val Kilmer’a 2014’te gırtlak kanseri teşhisi konmuş fakat ünlü oyuncu daha sonra iyileşmişti.

Kilmer’ın geçirdiği Trakeotomi (havanın akciğerlere ulaşması için yapılan operasyon) ameliyatı sesini etkiledi ve oyunculuk kariyerini kısıtladı. Buna rağmen Kilmer 2022’de ‘Top Gun’ filmindeki savaş pilotu Iceman rolünü yeniden canlandırmak için ekrana döndü ve ‘Maverick’ filminde oynadı.