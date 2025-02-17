ABD'li komedyen Jerry Seinfeld: Filistin'i umursamıyorum

ABD’li ünlü komedyen Jerry Seinfeld “Filistin’i umursamıyorum” dedi.
Bir hayranı Seinfeld’le video çekerken “Özgür Filistin” dedi. Ünlü komedyen buna “Filistin’i umursamıyorum” diye tepki gösterdi.
Instagram’da paylaşılan video nedeniyle bazı kullanıcılar Seinfeld’i eleştirdi.
“I don’t care about Palestine” – @JerrySeinfeld pic.twitter.com/lC2TpkLCrK— The Palestine News Network (@PaliNewsNetwork) February 16, 2025
Seinfeld, ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi’nin Mayıs 2024’te töreninde de Filistin destekçisi bir grup öğrencinin protestosuyla karşılaşmıştı.