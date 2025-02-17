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ABD'li komedyen Jerry Seinfeld: Filistin'i umursamıyorum

ABD’li ünlü komedyen Jerry Seinfeld “Filistin’i umursamıyorum” dedi.

Fotoğraf: IMDb

Bir hayranı Seinfeld’le video çekerken “Özgür Filistin” dedi. Ünlü komedyen buna “Filistin’i umursamıyorum” diye tepki gösterdi.


Instagram’da paylaşılan video nedeniyle bazı kullanıcılar Seinfeld’i eleştirdi.

Seinfeld, ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi’nin Mayıs 2024’te töreninde de Filistin destekçisi bir grup öğrencinin protestosuyla karşılaşmıştı.

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