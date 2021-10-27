ABD’li ilaç firması, Kovid-19 hapının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak

ABD’li ilaç firması Merck, geliştirdiği Covid-19 ilacının patentini, düşük gelirli ülkelerde kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu ile paylaşacak.

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New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, 1 Ekim’de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü açıklamıştı. Şirket, ‘Molnupiravir‘ adlı ilacın acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) de başvurmuştu.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Molnupiravir’in patent hakkının 100’den fazla ülkede kullanımı için BM ile işbirliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaşıldığı duyuruldu.

Merck, MPP ile yapılan işbirliğiyle Molnupiravir’in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.