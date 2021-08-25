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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li hava yolu şirketi aşı olmayan personeline 200 dolar ceza kesecek

ABD’li hava yolu şirketi Delta Air Lines, aşı olmayan personeline 200 dolar (yaklaşık 1675 lira) para cezası kesme kararı aldı. Şirket çalışanlarına ayrıca haftalık PCR testi zorunluluğu geldi.

Fotoğraf: Reuters

Şirket, çalışanlara aşı olmaları için 1 Kasım’a kadar süre verdi.


PCR zorunluluğu ise eylül ayı ortası itibariyle başlayacak. Delta Air Lines çalışanlarının şu ana kadar yüzde 75’i aşı oldu.

Delta varyantının hızla yayılması Goldman Sachs Group, Google ve Facebook gibi büyük şirketleri de aşı konusunda adımlar atmaya yöneltmişti.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) pazartesi günü Pfizer/BionTech aşısına tam onay vermesinin ardından pek çok şirketin benzer adımlar atabileceği ifade ediliyor.

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