ABD’li bir asker Kuzey Kore’ye kaçtı

Güney Kore’de disiplin suçları nedeniyle ülkesine götürülen bir ABD’li asker, Kuzey Kore sınırına kaçtı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC’nin aktardığına göre 23 yaşındaki er Travis King, ‘saldırı suçlamaları’ndan dolayı iki ay kaldığı Güney Kore hapishanesinden 10 Temmuz’da salıverildi.

King, ‘disiplin suçları’ndan dolayı geri gönderildiği ABD’ye giden bir uçuş için havaalanına kadar eşlik edildi ama uçağa binmedi. Bunun yerine Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bulunan askerden arındırılmış bölge turuna katıldı.

Tur esnasında Kuzey Kore sınırına geçen askerin bunu yapmadan önce güldüğü görüldü.

ABD’li yetkililer, King’in sınırı ‘kendi iradesiyle’ geçtiğini söyledi. King’in, Kuzey Kore’de gözaltında olduğu düşünülüyor.

Pentagon, King’in durumundan ‘endişe duyduğunu’ ve ‘yakından izleyip araştırdığını’ bildirdi.

Bu arada Güney Kore ordusunun aktardığına göre Kuzey Kore, Japonya yakınlarındaki sulara iki balistik füze fırlattı. BBC’nin aktardığına göre analistler, füzelerin King’in geçişine değil, Güney Kore’ye ABD nükleer denizaltısının gelişine bir yanıt olduğunu söylüyor.