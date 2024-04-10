ABD'li banka altın tahminini güncelledi

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), gümüşün 30 doları, ons altının 3000 doları aşacağını tahmin etti.

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ABD’li bankacılık devi Bank of America (BofA) daha önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’ün ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2.400 dolar tahminini yapmıştı.

BofA, tahminini güncelleyerek ons altın fiyatlarının 2025’e kadar 3000 doları aşacağı öngörüsünde bulundu.

Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

NTV Para‘nın haberine göre banka, özellikle Çin Merkez Bankası’nın sadece 2023’te 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini hatırlattı.

Ons altın, bugün 2.353 dolar civarında işlem görüyor.

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025’te ton başına ortalama 10.750 dolar, 2026’daysa 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahminiyse 2.250 dolar.