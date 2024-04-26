AB’den vize alamayan nakliyeciler araçlarını elden çıkarıyor

Kamyonla Avrupa’ya nakliye işi yapan karayolu taşımacıları da vize sorundan payını aldı. 10 kamyondan dördü iş yapamıyor.

Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre akaryakıttaki yüksek fiyatlar, ekonomideki durgunluk ve Schengen vizesi engelinin getirdiği sorunlar nedeniyle nakliyeciler filosunun yaklaşık yüzde 40’ının aktif olarak kullanamıyor.

Lojistik sektörü uzmanlarından TIRPORT Kurucu Başkanı Dr. Akın Arslan şirketlerin finansal kaynaklara erişiminin zorlaştığını ve kamyoncu ödemelerini gerçekleştiremediklerini söyledi: “Eskiden normal olan 45-60 gün vadeler artık artan maliyetlerle ciddi sıkıntı yaratıyor. Örneğin bir ödemenin ilave 2 hafta gecikmesinin bir firmaya maliyeti yüzde 4’ü bulabiliyor. Faktoring tarafında maliyetler artık aylık yüzde 7’lere geldi. Üretim ve ticaret ciddi düştü. Kayıp yüzde 30’larda, dolayısıyla kamyon çok, ama iş az.”

Arslan’ın aktardığına göre bugün Türkiye’de 8 bine yakın lojistik/nakliye firması var ve firmaların 550 bin ticari yük taşıması yapan kamyonundan yaklaşık 60 bini yurt dışına da çıkıyor.

Kamion Kurucu Ortağı ve CEO’su Berkay Adlım, pandemiyle birlikte ivme kazanan e-ticaretin, kamyon ve çekici satışlarını hızlandırdığını, kamyonların özellikle geçen yıl yatırım aracı olarak öne çıkmasının da piyasada arzın hızlı yükselmesine neden olduğunu hatırlattı.

Sektör yöneticileriyse artan enflasyon nedeniyle piyasadaki birçok nakliyecinin araçlarını elden çıkarmaya çalıştığını belirtiyor.

Ağır ticari araç sektörünün mart ayı verilerine göre 2024 yılı mart ayında ağır ticari araç pazarı yıllık bazda yüzde 25 azalarak 3.705 adet oldu. Böylece, 2024 yılı ocak-mart dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalarak yaklaşık 10 bin adette kaldı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy’sa firmaların artan masraflar yüzünden yedek sürücü bile çalıştıramadığını aktardı: “Vizeler çıkmayınca araçlar tesislerde beklemeye başladı. Sürücü istihdam problemi zaten üst seviyedeyken elimizdeki sürücülere vize alamıyoruz.”