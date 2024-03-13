Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna’ya 5 milyar avro değerinde askeri yardım yapmayı kabul etti.

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AB dönem başkanlığını yürüten Belçika’nın açıklamasında askeri yardımın Avrupa Barış Fonu’nun parçası olarak yapılacağı kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre AB’ye üye 27 ülkenin büyükelçisi fonun revizyonunda görüş birliği sağladı. Büyükelçilerin vardığı uzlaşma AB liderler zirvesinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

Birlik içinde fonun nasıl yenileneceğiyle ilgili tartışmalar Almanya ve Fransa’nın talepleri nedeniyle uzamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell uzlaşmayla ilgili “Mesaj açık: Ukrayna’nın galip gelmesi için gereken desteği vereceğiz” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da şunu söyledi: “Bu, ortak zaferimize ulaşmada Avrupa’nın birlik ve kararlılığının güçlü ve vakitli bir gösterisidir.”